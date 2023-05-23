В Москве рассказали, когда ждать освобождения Авдеевки, Марьинки, Угледара

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После освобождения Артёмовска российская армия не бросится на скоростной штурм Авдеевки, Угледара и других укреплённых пунктов ВСУ, поскольку эти участки фронта нужны для сковывания значительных сил укронацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Бахмута наши не пойдут брать Авдеевку. Авдеевка, Марьинка, Угледар – это второстепенные направления, и задача – всё время держать их под давлением. Потому что сейчас, чтобы удержать ту же Авдеевку, украинцы всё время бросают туда свежие и свежие силы, ходят в контратаки. Наши тоже ходят в атаки, не остаются в долгу. Потому что – как только Украина ослабит давление, перестанет поставлять ресурсы, наши уже имеющимися силами спокойно могут пойти в наступление», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что для Киева очень тяжело обходится обеспечение этих населённых пунктов всем необходимым для обороны.

«И такая же ситуация под Марьинкой, под Угледаром, Кременной. Чуть они ослабляют свои позиции, перестают завозить боеприпасы, кидать свежие силы – наши уже имеющимися силами тут же переходят в наступление и начинают поддавливать их всё время. Украина в очень плохой ситуации. И именно то, что мы создаём давление на таких критических участках фронта, и даёт нам возможность готовить Харьковско-Днепровскую операцию», – подытожил военкор.