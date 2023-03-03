В Москве рассказали, кого Запад будет использовать для «развала РФ изнутри»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку с началом СВО пятая колонна в России потеряла все шансы на госпереворот, Запад начал делать ставку на «турбопатриотов».

Об этом в своём блоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нашего противника возникли проблемы с попыткой формирования в России протестного ядра. Они изначально рассчитывали на открытую несистемную оппозицию, антигосударственную. Но с началом 24 февраля, а потом в сентябре, с объявлением частичной мобилизации, всю эту несистемную оппозицию смыло волной, даже следа не осталось. И наглосаксы оказались без партнёра. За этот год они перестроились. Они внимательнейшим образом, могу сказать, что все вопросы, оставленные под нашей встречей, уже завтра станут предметом изучения в нужных аналитических центрах. И дело не в том, кто вы, это им неинтересно. А вот тон вопросов, направление – они мониторят наше публичное информационное пространство, тратят на это огромные деньги. Нам такое и не снилось, мы только по верхам успеваем что-то выхватить. А они на таком уровне работают, с использованием искусственного интеллекта, и прочее», – сказал Казаков.

По его мнению, в США нашли новый протестный элемент в России, на этот раз среди патриотически настроенного сегмента.

«За год изучения нашего информационного пространства, они нашли себе, как они думают, новую базу для формирования протестного ядра. Это те люди, которых мы называем турбопатриотами. Но среди них нет единого списка, в отличие от старой несистемной оппозиции. Нет ярко выраженных лидеров. В этой среде, которую мы распознаём только по содержанию высказываний, эмоциям, направленности критики. И третье, среди турбопатриотов есть самые разные люди, самых разных взглядов, историй, замыслов о будущем, разных социальных сред», – добавил политтехнолог.

Казаков подчеркнул, что российское руководство уже работает с этим сегментом общества, однако может, как обычно, наделать ошибок.

«То есть, наш стратегический противник считает, что нашёл основу для формирования протестного ядра. Начали ли они с ней работать – у меня такой информации нет. Работают ли наши властные структуры с этой же средой – работают, здесь у меня достоверная информация. Самое главное, чтобы наши властные структуры, которые работают со средой турбопатриотов, не совершили нашу классическую ошибку – на каком-то этапе не решили, что они всё контролируют. Это плохо кончается, когда какие-то представители наших властей начинают думать, что они всё знают, и лучше других, и всё контролируют. Некоторые представители нашей власти думали так 24 февраля прошлого года», – резюмировал эксперт.