В Москве рассказали, кто любит Путина в Израиле

19.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин более популярен среди нерусскоязычные жителей Израиля, чем среди бывших соотечественников.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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“У Путина и Нетаньяху сложились очень теплые отношения. За три года они встречались 15 раз. Популярность Путина в Израиле довольно высокая. Что интересно, она выше среди нерусскоязычных евреев. Это обеспечивает нашим странам хорошее сотрудничество. Есть немного сложностей в связи с урегулированием в Сирии. Но диалог идет на высоком уровне, и там нет черных пятен”, – уверяет Бондаренко.

По словам Бондаренко, Израиль стал второй страной после России, где проводится акция «Бессмертный полк».

Напомним, по результатам состоявшихся в Израиле выборов в кнессет партия Нетаньяху “Ликуд” проигрывыает своим оппонентам из левоцентристской коалиции Бени Ганца, а способность Нетаньяху создать коалицию с другими партиями лдля удержания в премьерском кресле вызывает сомнения.