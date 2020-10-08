08.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Общество, Политика, Россия
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В Москве рассказали о перспективах трёх новых российских партий, взявших хороший старт


Три новые партии, заявившие о себе на последних региональных выборах в России: «За правду», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива», – должны проявить себя до конца года, если хотят достойно выступить на думских выборах в 2021 году.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Алексей Чеснаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть большой спектр молодых левых партий, которые могут что-то адекватное предложить избирателю. Но их ресурс либо персональный, либо драматически очень сильно ограничен.

Я надеюсь, что три партии, которые показали хорошие результаты в последний момент, смогут что-то предложить. Но очень много будет зависеть от их активности. Пока я вижу ее снижение. Умение получать очки и тут же их спускать – это специфическое умение новичков.

Если они потеряют волну до конца этого года, то потом придется вкладывать серьезные усилия для того, чтобы ее опять освоить», – предупредил Чеснаков.


Он считает, что новые партии должны бороться за электорат малых партий, а не большой думской четверки.

«Очевидно, что малые партии будут разбирать электорат других малых партий и привлекать тех, кто не готов голосовать за думских стариков. В этом смысле у новых партий есть много перспектив. Если же они сосредоточатся на том, чтобы откусить у «Единой России», КПРФ или ЛДПР, они проиграют», – считает Чеснаков.

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