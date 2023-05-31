В Москве рассказали об инфляции в условиях СВО

Нестабильность и риски, вызванные Специальной военной операцией на Украине и проводимыми неонацистами терактами, балансируют уровень инфляции, который объективно подстёгивается денежными вливаниями правительства в экономику.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слишком значительное заливание в экономику денег может привести к инфляции. Но пока мы не видим роста потребительской активности, несмотря на то, что населению много денег попадает в карман. Население не рвётся тратить.

Это полезная вещь, когда людям платят, но эти деньги в магазины не попадают. Потому что, если все эти деньги, которые залиты в экономику через производство, попадут на потребительский рынок, то будет инфляция.

Сегодня люди экономят, они предпочитают копить, потому что боятся. Думаю, налёт на Москву и повреждённые дома заставят многих отказаться от приобретения квартир. То есть, на рынке недвижимости может наступить пауза.

Такая же пауза есть на других сегментах потребительского рынка, связанная с тем, что люди просто опасаются неизвестности. Сегодня потребительскую активность сдерживают неизвестность и риски, которые существуют во внешней среде», – сказал Зубец.