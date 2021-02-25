В Москве рассказали, почему в 2014 году не воплотилась идея Новороссии

25.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если мечты о возвращении Крыма терзали российскую элиту несколько последних десятилетий, то о Новороссии в Москве никто всерьёз не думал, поэтому данный проект не был реализован.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина. Ру» заявил российский публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С идеей Крыма и Севастополя российская элита жила больше 20 лет – там были истории с президентством Мешкова в Крыму, были истории с помощью Лужкова Севастополю, был легендарный мем: «Вы нам ещё за Севастополь ответите», была тема подаренного Хрущёвым в 1954 году Крыма. Это всё формировало подспудный, с невнятной надеждой на реализацию, но определённый нарратив.

Аналогичного нарратива относительно Новороссии не было, его не было вообще. К примеру, усилия Владимира Корнилова как-то привлечь внимание к Донецко-Криворожской Республике, тонули в общей массе. Тем более нужно воспринимать фактор, что Донецк воспринимался как неофициальная столица Украины. Украина воспринималась как регион, который держат донецкие, и зачем донецким отказываться от своего собственного домена?», – сказал он.

Также публицист отметил, что для элиты Украины путь народной революции и становления Новороссии оказался слишком серьёзным, поэтому они им не пошли.

«Когда пошло размашистое изгнание донецких из Киева и остальных регионов, тогда появился внутриэлитный шанс для самой Украины, чтобы часть её элит и населения пошла по пути Новороссии.

Но, как мы знаем, для элиты этот путь оказался слишком серьёзным, и тот же Ренат Ахметов был не против поиграть в шестимерные шашки, но то, что будет серьёзная народная революция, вся устремлённая к России – он этого не ожидал и ему это было не нужно», – заключил Холмогоров.