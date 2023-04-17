В Москве рассказали, сколько ещё будет гореть Украина

Владимир Гладков .  
17.04.2023 21:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине будет поддерживаться в вялотекущем состоянии до тех пор, пока Россия и запад не разрешат между собой все разногласия, а накаченное русофобией украинское общество попросит мира.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине будет поддерживаться в вялотекущем состоянии до тех пор, пока Россия и...

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«Это процесс – на годы. Я убеждена, что Украина будет гореть столько, сколько будет продолжаться активная фаза противостояния России с Западом.

Даже все эти рассуждения о наступлении, контрнаступлении, что там будет – это вторично. Главное заключается в том, что конфликт будет поддерживаться в вялотекущем состоянии, в ходе него будет утилизовываться русофобское население, уничтожаться экономика Украины.

Это будет очень интересный социологический эксперимент – насколько ещё украинскому населению хватит отмороженности и урапатриотичночти. Посмотрим», – сказала обозреватель.

Алкснис подчеркнула, что Россия готова на предлагаемый Киевом сценарий «воевать до последнего украинца».

«Когда говорят, что Путин очень мягок – я согласна, он действует очень гуманно. Но это было бы очень гуманно, если бы всё закончилось в течение полугода. Но мы имеем дело с тем, во что превратили украинское общество. Оно само принимает решение – «будем воевать до последнего украинца». Ну, тогда будьте готовы принять последствия», – добавила она.

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