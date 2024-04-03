В Москве рассказали, зачем НАТО держит при себе проблемных «прибалтийских шавок»

Максим Столяров.  
03.04.2024 21:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Прибалтика, Провокации, Россия, Спецоперация


Страны Прибалтики – это очень хороший инструмент для НАТО перейти от холодной войны к горячей с попыткой снять с себя политическую ответственность за эскалацию.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД РФ Иван Сафранчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Прибалтики – это очень хороший инструмент для НАТО перейти от холодной войны к...

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«Тезис по поводу того, что страны Прибалтики не имеют военного значения для НАТО – это справедливо в том смысле, если бы НАТО действовало в логике исключительно оборонительного союза, то принимать страны Прибалтики было бы нецелесообразно. Оборонять их тяжело, и это, скорее, создаёт проблемы для оборонительной функции. Но страны Прибалтики вступали и хотели вступить, потому что они надеялись на возможность проводить антироссийскую линию безнаказанно – под прикрытием натовского зонтика и американцев как гегемонов НАТО.

Конечно, говорили о том, что – нет, они успокоятся, наоборот, им будет антироссийскую линию трудней проводить, мол, их там воспитают старшие европейские товарищи. Всё это оказалось пустыми словами. Они именно что хотели изначально – преступления, что они и делают, пытаются безнаказанно проводить антироссийскую линию. Получается, с оборонительной точки зрения, они наоборот могут спровоцировать конфликт, их надо как-то успокаивать, но мы видим ровно противоположное», – сказал Сафранчук.

Он подчеркнул, что в этом смысле страны Прибалтики приобретают определённое военное значение для НАТО.

«Они могут быть именно триггером для существенного конфликта. Если вы стоите на глубоко оборонительных позициях, у вас оборонительная доктрина, то довольно трудно ввязаться в конфликт, на вас должны прямо напасть. Вот, страны Прибалтики могут выполнить функцию какого-то провокатора, из-за которого может начаться существенный конфликт, и тем самым снять с НАТО политическую ответственность за уже серьёзный прямой конфликт», – объяснил эксперт.

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