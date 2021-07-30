30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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В Москве рассматривается вариант создания правительства Украины в изгнании

Новости УкраиныВо властных кабинетах России курсирует идея создания правительства Украины в изгнании, которое было бы...

Во властных кабинетах России курсирует идея создания правительства Украины в изгнании, которое было бы объявлено легитимным правопреемником УССР.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, российская власть может помочь создать такое правительство из массы украинских эмигрантов-политиков, которые «осели» в Москве.

«Есть идея, которую здесь озвучивают не один раз: «А давайте создадим или поможем создать правительство Украины в изгнании». Ведь очень много в Москве бывших политиков: Арбузов, Азаров, Янукович, Клюев. Очень много людей, которые были раньше в политике Украины. А давайте, мол, из числа их создадим правительство в изгнании и признаем его правопреемником Украинской Советской Социалистической Республики, будем иметь с ними дело», – сказал эксперт.

«Они же говорят: «Видите, Байден же встречается с Тихановской, он считает ее лидером Белоруссии, а не Лукашенко. Так давайте и мы поможем создать украинское правительство за границей и будем с ними выстраивать отношения». Это тоже в этой мозаике – одна из обсуждаемых идей в Российской Федерации, которая направлена против нынешней [украинской] власти», – заявил Вакаров.



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