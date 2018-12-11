В Москве раздолбали Севастополь за «склочность» и похвалили Аксенова

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Крым демонстрирует интеграцию в Россию успешнее Севастополя, где продолжаются конфликты.

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала 2000-х идёт процесс кардинальной перестройки отношений между центром и регионами. Суть процесса заключается в следующем: Москва перекладывает всё больше ответственности на регионы, беря на себя контрольные функции. При этом им дают массу дополнительных полномочий, но их ответственность жёстко поднимается. Эта система должна заставить абсолютно все регионы шевелиться, а не показывать на Москву», – рассказала Алкснис.

«А в Крыму проблемы, потому что он не вписывался, не был нашим, и сейчас проходит такую же ломку, чтобы вклиниться в эту систему?» – спросила ведущая.

«Да, это очень болезненно. Крым тоже переживает, люди там 25 лет жили в некой другой совершенно системе. Хотя, с одной стороны, на них справедливо жалуется местное население, с другой – извините, чтобы это всё переломать, тоже требуется время.

Самое смешное в том, что Крым справляется с этими процессами куда лучше Севастополя, который оказался куда более проблемным. Казалось бы, самый русский город России, а проблем не оберёшься, и ничего поделать там, похоже, никто не может. И команды меняются, и пока никак. Невероятно скандальный, склочный город, в котором на продуктивность очень сложно выйти», – заявила эксперт.

При этом Алкснис подчеркнула, что резко улучшила своё мнение о главе Крыма Сергее Аксёнове.

«Я думала, что он не сможет перестроиться, украинский бэкграунд окажется слишком сильный и ничего поделать нельзя. Масса может быть справедливых претензий, но он меняется. Административный и политический рост очень заметен. В этом смысле Аксёнову стоит отдать должное», – отметила она.

«Я слышала другую информацию, что дни его сочтены, потому что не может разрулить ситуацию с Севастополем, помимо других проблем», – удивилась ведущая.

«Но Севастополь-то не его. Дело в том, что Меняйло «ушли» первым, а Аксёнов сидит до сих пор. У меня жалоб на Аксёнова за эти годы очень много, они справедливы. Но даже по тому, как он говорит и держится, очень заметный рост с 2014 года. Я думала, что будет ужас, первый год так и было, но рост заметен. Я не исключаю, что его могут отставить, но он в этом смысле оказался куда более адаптивен, чем те же севастопольские элиты», – заявила Ирина Алкснис.