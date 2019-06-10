10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Москва, Общество, Происшествия, Россия, СМИ
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В Москве разгромили редакцию популярного издания

В Москве, в офис редакции популярного издания “Сноб” проник неизвестный и разгромил всю технику, передает корреспондент Политнавигатора.

Об этом сообщает главный редактор издания “Сноба” Ксения Чудинова в Telegram-канале.

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“Влезли к нашим соседям в офис “Департамента” и заодно к нам — офис полностью разгромлен. Сейчас идут следственные мероприятия”, — говорится в сообщении.

Также добавила, что, судя по камерам, это был крайне неадекватный мужчина.

По словам Чудиновой, пока редакция не посчитала сумму ущерба, но планирует просить о помощи с восстановлением техники. На месте работает криминалист.

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