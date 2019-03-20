В Москве решили, что Порошенко рано списывать со счетов

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Петр Порошенко имеет все шансы сфальсифицировать результаты выборов и удержать власть на Украине, конкурирующие кандидаты могут пойти или быть принуждены к «договорнякам» с действующим президентом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что Пётр Алексеевич обязательно победит на этих выборах, естественно, речь идёт не о том, что он победит честным образом. Он победит с использованием всех возможных ресурсов: административных, приписок.

Человек, который контролирует все избирательные комиссии, структуры власти, за исключением, может быть, МВД, которое занимает особую позицию, кстати, в этой связи. Человек, который контролирует значительную часть парамилитарных структур Украины, просто не может не победить в этой ситуации.

Кроме того, очевидно, что поражение Петра Алексеевича приведёт к катастрофическим последствиям для него, его бизнеса и окружения. Поэтому на кону не только его победа и политическая жизнь, но и реальный бизнес.

При этом нужно обратить внимание на тот факт, что вот сейчас, заметьте, при всём уровне скандалов, который мы видим в кампании Петра Порошенко и коррупционная составляющая, прежде всего, его рейтинг, как ни странно, растёт. Ну разве такое может быть?» – заявил Шаповалов.

Политолог Александр Асафов также отметил, что весь происходящий сейчас на Украине спектакль с избирательной кампанией направлен на показательную «честность» голосования.

«Я считаю, что Зеленский – это технический кандидат, это спойлер для Порошенко, который должен, в том числе, создавать вот эту «яркость» имитационной кампании, безусловно, она имитационная, и будут использованы все методы. А что касается нюансов, связанных с контролем над неонацистами, группами радикалов, дутым конфликтом с Аваковым – это всё незначительные эпизоды, которые должны обрамлять красивую, похожую на честную избирательную кампанию», – подчеркнул эксперт.

«Только одно зарубежное голосование может Порошенко позволить победить, поскольку в прошлый раз, в 2014-м году, для победы ему хватило 9 миллионов. Если посчитать количество избирателей, которые будут находиться в высокий сельскохозяйственный сезон в Польше, в России и других странах, то сумма голосов этих получится больше. Вы скажете: «В России голосование не будет проводиться». Но данные-то есть, паспорта есть. И на ЦИКах, избирательных участках административным ресурсом впишут», – добавил Асафов.