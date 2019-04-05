В Москве решили присматриваться к новой украинской банде

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия наверняка не признает сохранение Петра Порошенко при власти на Украине, поскольку это возможно только в результате фальсификаций. В случае возможной победы Владимира Зеленского власти РФ будут присматриваться к нему и стоящему в тени олигарху Игорю Коломойскому – вместе с еще одной представительницей днепропетровского клана Юлией Тимошенко они образуют «старую-новую украинскую банду».

Такими рассуждениями в радиоэфире поделился российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тимошенко прекрасно понимает, что у неё нет, в нынешней конфигурации, шансов победить. Борьба за второе место – это проигрыш. Что это за революция за второе место? Это трэш, тем более, для неё.

Конечно, она не может признать поражение, тем более что есть большая вероятность, что она права… Порошенко боролся только с ней, он с Зеленским практически не боролся… Кстати, очень интересный результат выборов по версии Порошенко, надо сказать, – 85% украинцев проголосовали «за Путина».

Для нас серьёзность ситуации заключается в том, что все понимают, что Порошенко победить на выборах не может. Ни на каких выборах. Ни мобилизовав никакой административный ресурс и так далее.

Это может быть либо отмена выборов, либо фальсификация грандиозного масштаба, в которую не поверит никто, включая сторонников Порошенко. Ни один из его сторонников, страшно желающих, чтобы он остался у власти, не поверит, что он реально победил на выборах.

А это для нас оставляет свободными руки. Мы можем исправить нашу ошибку. То есть, признание легитимного или нелегитимного режима. Мне так кажется, я не знаю, что в случае оставления Порошенко на посту президента любыми способами, Россия этого не признает и, таким образом, получит дополнительную свободу рук.

Никакого смысла в признании Порошенко нет, потому что, как сторона переговоров, он недееспособен. Бессмысленно, совершенно бессмысленно», – рассказал выступающий.

«Что касается Зеленского, это можно посмотреть, главное не торопиться. С этой точки зрения, Коломойский представляет собой потенциал. Да и Юля, а она наверняка там, где-то в обойме будет вертеться, потому что она тоже человек Коломойского, не в той степени зависимости, как Зеленский, она такой, как бы, партнёр старый, завязанный, но, тем не менее, банда одна», – резюмировал Михаил Леонтьев.