19.05.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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В Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине

Презентация нового издания «Олесь Бузина. Пророк и мученик» с большим успехом прошла в пятницу вечером в московском Доме книги на Арбате, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая книга – это сборник воспоминаний друзей, коллег и единомышленников Олеся Бузины.

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Составитель сборника журналист Александр Чаленко, вынужденный покинуть Киев в 2014 году, предложил начать мероприятие с минуты молчания в память о Бузине.

«Мы собрали 48 интеллектуалов – интересных людей из России и Украины, и составили эту книгу», – рассказал Чаленко.

После на сцену поднялась мать писателя Валентина Павловна.

«Когда уже начались все эти публикации, началось его творчество, мы очень переживали и волновались… Я тоже верила, что за правду не убивают, а на самом деле, за слово правды его и убили», – сказала она.

Один из авторов книги политолог Алексей Кочетков назвал Бузину «последним белогвардейцем Киева».

«Когда готовили этот сборник, мы решили поставить в книге фотографию, где Олесь Бузина в форме дроздовца, потому что я считаю, что это его очень хорошо характеризует. Для меня это был последний белогвардеец Киева», – признался политолог.

«Я, наверное, один из немногих, кто не успел познакомиться с Олесем, хотя читал все его книги и статьи, начиная с 2005 или 2006 года, как только они начали появляться. Я всё время мечтал с ним познакомиться, поскольку в Киеве бывать доводилось всё меньше и меньше, но у меня так это и не получилось. Когда случился второй майдан, когда я видел, что происходит на Украине, видел выступления Олеся по телевизору и в прессе, у меня складывалось ощущение, что и не удастся познакомиться. Если для кого-то его смерть была неожиданной, то у меня было постоянное предчувствие, что вот-вот это убийство должно случиться.

Олесь, когда его спрашивали на передаче о том, не хочет ли он переехать, он говорил, что никуда не поедет. Это показывало его личное мужество, абсолютный героический выбор человека, который совершает таран, это выбор человека, который идёт закрывать амбразуру. Это абсолютно героическое поведение. Мы имеем дело с актом настоящего героизма. Такие моменты – редкость в истории», – отметил еще один автор – политолог Олег Матвейчев.

Представитель русских националистов Константин Крылов поделился своими впечатлениями от творчества Бузины.

«Первое, что мне попало в руки, – это была книга про Тараса Шевченко. Когда я это начал читать, у меня глаза на лоб полезли: это написал украинец и это опубликовано там. После этого я человека автоматически зауважал.

У него было то, что отсутствует у большинства наших интеллектуалов. Это вежливо можно назвать интеллектуальной смелостью, Олесь Бузина сказал бы: «Не ссать». Вот это у него было железно.

Тут уже всё было сказано: и то, что таким сыном действительно стоит гордиться, и про то, какое влияние он оказал и окажет на русскую и украинскую культуру. Но я хочу сказать немного про само мероприятие.

Знаете, пожалуй, одна из тех вещей, которые действительно расхолаживают человека, это то ощущение, что его подвиг не будет оценен, что его, допустим, убьют, посадят, лишат чего-то важного, и никто, даже никакая мышь слезы не прольёт. Так вот, те, кто собрались здесь, ломают этот стереотип и ломают его очень сильно, потому что, да, убили человека, но от него остались книги, воспоминания, мы его действительно помним, мы делаем это», – сказал Крылов.

Экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев поблагодарил всех тех, без чьей помощи новая книга бы никогда не вышла.

«Мне очень тяжело говорить, стоять перед вами здесь, потому что мы – люди, которые уехали. Перед которыми стоял выбор остаться или уехать, и мы сделали свой выбор – человеческий, слабый. А Олесь сделал сильный, настоящий мужской выбор. Я уверен, он отдавал себе отчёт в том, чем он рискует», – сказал Васильев.

«Олесь увидел, как великое государство погружается в эту мелочную, националистическую, обывательскую реальность, против которой он, собственно, и восстал. Я думаю, главное в том, что он восстал не столько против Тараса Шевченко как поэта – может быть, его суждения относительно него были слишком строги, сколько против этого мелочного культа каких-то мелких национальных божков, с помощью которых была разрушена великая империя, частью которой он хотел быть», – отметил философ Борис Межуев.

Известный политолог Владимир Корнилов призвал поставить памятники Олесю Бузине – в России, ЛДНР, а, когда это станет возможным, и в Киеве.

«Когда произошло это трагическое событие, я сразу сказал, что вот те убийцы, те сволочи, которые стреляли в Олеся, думали, что они его убивают. На самом деле, они его обессмертили. Навсегда.

Мне он говорил, что мечтает написать историю белогвардейского Киева, о быте офицеров, собрал массу документов о деникинском Киеве. Он мог водить вокруг неизвестной для меня, дончанина, точки и часами рассказывать про каждый дом, про каждый памятник, про то, где происходило действие романа Булгакова – он так любил Киев, как ни один киевлянин, а, тем более, те рогули, которые сейчас туда понаехали. Я уверен, что в его родном, любимом Киеве обязательно появится улица в честь Олеся Бузины, памятник, бюст.

Но я ещё что хочу сказать: почему же мы ждём, почему только в Киеве?

Я призываю начать здесь обсуждение, вынести его потом на публичное обсуждение. В июле следующего года Олесю исполнилось бы 50 лет. К этому юбилею, я считаю, в конце концов, нужно поставить вопрос о том, чтобы и здесь в Москве, и в Донецке, где он не раз бывал с лекциями, – в тех городах, где он бывал, – обязательно была увековечена его память – улица, памятник, бюст. Я понимаю, что сейчас в Киеве это сделать невозможно. Я уверен, что там это будет, но надо и здесь, в России, и в ДНР, и в ЛНР открывать памятники, называть улицы, переулки – это же никому и сейчас не мешает», – заявил Корнилов.

Крымско-татарская писательница Диана Кади, недавно презентовавшая свою книгу в Москве, также посетила данное мероприятие. Кади рассказала, что Олесь Бузина был для неё не просто другом, а примером для подражания:

«Он был другом, был наставником и даже не подозревал, что для меня был примером для подражания. Он был писателем с большой буквы и человеком с большой буквы…

Мы часами говорили обо всём на свете, и он рассказывал, как в сознательном возрасте крестился в 24 года, но окончательно уверовал в Бога и свою миссию, когда в последний свой приезд в Москву зашёл в храм на Большой Полянке, и к нему подошла монахиня и протянула тысячу рублей. Она узнала его по программе у Соловьёва. Он говорил, что его это так тронуло: «Она говорила, что это вам на дороженьку». Он пожертвовал огромную сумму этому храму, и в тот момент понял, что всё делает правильно, он понял всю серьёзность своей миссии».