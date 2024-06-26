В Москве считают, что Кэмерон раскусил Вована и Лексуса

Британию пугает французский энтузиазм по поводу введения войск на Украину. Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не уверен. Я очень приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. Проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для Путина. Тогда возникнет вопрос, как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар. Мне очень нравится французский энтузиазм, но я не уверен, что они выберут правильный конкретный ответ. Есть много вещей, которые они могли бы сделать кроме этого, как мы сделали с ракетами «Шторм шадоу» и другими аспектами. Но мы не собираемся ссориться с ними из-за этого. Мы не хотим с ними спорить. Мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: давайте подумаем, что мы можем сделать, что действительно поможет Украине, но не приведет в эскалации»,- сказал Кэмерон.

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Он считает, что нынешнее британское правительство «продвинулось дальше всех по военным обязательствам», и приход к власти лейбористов не изменит ситуацию. Кэмерон предлагает «поощрять американцев и вовлекать немцев еще больше» в процесс милитаризации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британский министр раскусил пранкеров и использовал беседу с ними для собственного пиара.

«Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры. И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса», – написала Захарова в своем тг-канале.

С ней согласен публицист Сергей Мардан.

«Сдаётся, что британец догадывался с кем разговаривал. Это удобный формат в донесении простых истин до тугоухих киевских вождей», – написал он.

«Отдаю должное профессионализму британского политика – за 15 минут на пальцах разложил планы европейских стран и США в отношении Украины, поделился инсайдерской информацией, как говорится, из первых уст лидеров государств. И, конечно, представил свою страну как неоценимого союзника, оказавшего значимую помощь в борьбе с Россией», – восхитился депутат Госдумы РФ Андрей Луговой.