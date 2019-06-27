В Москве считают, что пришла пора ввести уголовную ответственность за осквернение памятников

27.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Москва должна не только сделать осквернение памятников уголовно наказуемым деянием, но и по примеру США требовать у дружественных стран экстрадиции преступников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полностью поддерживаю позицию Сергей Кожугетовича Шойгу о том, что осквернение памятников должно быть уголовным преступлением. У осквернителей памятников должна гореть земля под ногами.

Вот смотрите. США регулярно требует выдачи иностранных граждан, нарушивших их законы. Свежий пример – российский программист Олег Тищенко, который был задержан в гостеприимной Грузии по надуманному обвинению и выдан США. Год провёл в американской тюрьме и только недавно вернулся домой. Я, кстати, считаю, что авиасообщение с Грузией надо было отменять ещё год назад, когда Тищенко был выдан США.

Осквернение памятников должно быть уголовным преступлением. И если в дружественную страну приехал виновный – немедленно надо направлять туда запрос об аресте и экстрадиции, заодно проверим, насколько страна дружественная», – сказала она.

Также, по мнению Анны Шафран, защита памятников является вопросом государственной безопасности.

«И я понимаю, почему Министерство обороны озаботилось вопросом усиления охраны памятников. Потому что именно генералы больше всего не хотят войны, ведь они понимают, какие жертвы понесёт страна.

И пока европейцы помнят об ужасах Второй мировой войны и о том, кто в ней победил, новая война не начнётся. Но как только они забудут, то новая, ещё более страшная война будет только вопросом времени», – предупредила эксперт.