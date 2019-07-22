В Москве считают победу партии Зеленского сомнительной

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Победа партии Владимира Зеленского не столь оглушительна, как могло бы показаться на первый взгляд, поскольку явка была рекордно низкой за всю историю парламентских кампаний в «независимой» Украине.

«У меня очень много знакомых в Киеве. Никто из них не голосовал. Они все уехали под разными предлогами: кто в Ниццу, кто на огород. Сказали, что в этом шоу они участвовать не будут. Посмотрите на явку: 50% немало, но все-таки 50%. В количественном отношении речь идет не об очень большой группе населения. При этом я хочу напомнить, что 6 млн человек вообще были лишены возможности голосовать», – заявил сегодня на пресс-конференции в Москве сенатор Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его поддержал украинский политолог Александр Семченко. По его подсчетам, «Партия Регионов» в свое время набирала большее количество голосов, хотя в процентах это было меньше.

«Это беспрецедентно низкая явка. Может быть, для России это много. За всю историю Украины еще ни разу так мало людей не приходило на парламентские выборы. На президентские выборы пришло 14,5 млн избирателей. Для сравнения на предыдущих президентских выборах — 19 млн, на предыдущих парламентских — 16 млн. Эта Верховная Рада представляет всего лишь 12,5 млн избирателей», – сказал Семченко.