24.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве сделали ставку на «спящую Украину»


Около 60 процентов населения Украины не хотят враждовать с Россией, однако говорить о мире и дружбе Москвы с официальным Киевом ещё не время.

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О мире и дружбе, я думаю, с официальным Киевом сейчас, конечно, мы не договоримся, но я знаю, что есть «спящая Украина». Это, на мой взгляд, где-то 60 процентов жителей Украины, я с ними встречался со многими. Кто-то из Одессы, кто-то из Черновцов. Я говорю: «Слушайте, а вы что там в Киеве?» Они говорят: «Там безумные, там сумасшедший дом, в Киеве». А вы, говорю, чего? «А мы как-то выживаем и надеемся, что всё наладится».

Вот эта «спящая Украина» хочет мира и дружбы с Россией, и я уверен, что рано или поздно это состоится. Может быть при этом правительстве, может быть, при следующем, но к этому обязательно придёт. Потому что большинство людей не хотят воевать, враждовать с Россией, они хотят иметь с Россией хорошие или, по крайней мере, нормальные отношения, и, я думаю, эта Украина ещё проявит себя», – заявил Пушков.

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