В Москве – съезд новой партии Захара Прилепина. Критики настроены скептично

01.02.2020, Москва, Михаил Рябов

В Москве сегодня проходит съезд-презентация новой партии «За правду», лидером которой станет писатель Захар Прилепин, числившийся комбатом на Донбассе, однако вернувшийся в столицу после трагической гибели лидера ДНР Александра Захарченко.

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«Защищать Родину с оружием в руках – норма. Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная – норма. Мы живём в мире, где сегодня идут 42 войны. Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации – цивилизованно», – цитирует программное выступление Прилепина военкор Александр Коц, присутствующий на съезде.

Наблюдатели полагают, что новая сила попробует повторить опыт «Родины» Дмитрия Рогозина, имевшей в свое время успех у патриотически настроенных избирателей. Среди участников сегодняшнего мероприятия – актер Стивен Сигал, музыканты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина, актер Иван Охлобыстин, участники войны в Донбассе.

Политолог Илья Гращенков считает, что повторение успеха «Родины» новым проектом Прилепина может оказаться трудной задачей. Он обращает внимание, что критики уже «троллят» новую политсилу, сокращая название «как ЗаПр – «запор».

«Во-вторых, идеологически пустая повестка, вроде того, что «мы – за правду, потому что за правду». Учитывая, что партия хочет играть на поле старой «Родины», очевидно, что на уровне подготовки проекта – работа почти не велась, все «на коленке».

Глазьевско-Рогозинский «Товарищ», позже ставший «Родиной», был детально выверенным право-националистическим проектом, игравшим (и набиравшим рейтинг) на тонкой грани между умеренным и радикальным (знаменитый ролик с арбузной коркой во времена накала антимигрантских настроений).

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Запор же – проект радикальный, но не правый, а скорее лево-национальный, ближе к нацболам, чем к условным правым популистам (кстати, популярным в Европе, типа AfD). На прошлых выборах тот же Прилепин играл за КПРФ (входил в «Левый Фронт»), а ранее был членом НБП (еще ранее в движении «Народ» вместе с Навальным)», – отмечает Гращенков.