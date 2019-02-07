07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В Эстонии дерусификация населения выходит на новый уровень, при этом таллинские политики цинично рассказывают, что якобы такова воля самих русскоязычных граждан.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После успешно проведённой ликвидации высшего образования на русском языке, в Эстонии всё больше проявляются признаки подготовки перехода на полностью эстоноязычное среднее образование. Оно маскируется под идею некой единой школы, где предполагается совместное обучение русских и эстонских школьников на эстонском языке.

В средствах массовой информации по внушению общественности некой полезности, востребованности и оптимальности единой системы обучения. На местном уровне ведётся активная обработка руководства русскоязычных школ. Нелояльных руководителей учебных заведений принуждают к увольнению», – отметила представитель российского МИДа.

Также она возмутилась не соответствующими реальности циничным заявлениям эстонских политиков.

«При этом наибольшее возмущения называют циничные заявления эстонских политиков о том, что эти изменения делаются во благо, или даже по просьбе русскоязычных учеников и их родителей. Хотя, совершенно очевидно, что задача в другом, и эти одиозные планы не имеют ничего общего с учётом интересов русскоязычного населения», – сказала Захарова.