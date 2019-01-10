В Москве сказали «А» по Украине

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Искусственно созданное государство Украина не может быть иным, кроме как антироссийским и русофобским.

Об этом во время конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина – это рукотворно созданное русофобское государство, это таран, направленный против России. Образ украинской власти – это Петрушка на руке. Форму Петрушки можно менять, но всё равно это останется марионеткой. Кто бы ни стал президентом на Украине, политика страны останется такой же антироссийской и русофобской. К сожалению, это так», – заявил эксперт.