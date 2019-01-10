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10.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве сказали «А» по Украине

Искусственно созданное государство Украина не может быть иным, кроме как антироссийским и русофобским.

Об этом во время конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это рукотворно созданное русофобское государство, это таран, направленный против России. Образ украинской власти – это Петрушка на руке. Форму Петрушки можно менять, но всё равно это останется марионеткой. Кто бы ни стал президентом на Украине, политика страны останется такой же антироссийской и русофобской. К сожалению, это так», – заявил эксперт.

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