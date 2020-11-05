05.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, США
Просмотров:

В Москве смеются: В «российское вмешательство» уже не верят и сами американцы


Пропагандистский штамп о «российском вмешательстве» во все политические процессы, происходящие в США стал настолько заезженным и нелогичным, что в него перестают верить и сами американцы.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто бы ни победил в этой кампании, Трамп или Байден, в любом случае проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве, потому что это такой штамп, без которого уже не обходится ни один политический лидер в Америке.

Хотя, он уже у всех вызывает улыбку, и мне кажется, что даже американцы не очень в это верят. И потом, что это за система такая, в которую могут легко вмешаться третьи страны?» – сказал Джабаров.

Однако ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин выразил уверенность, что все вашингтонские политики продолжат развивать эту тему и нагнетать русофобию в своей стране.


«Тема российского вмешательства присутствует со стороны двух партий: демократы говорят, что Россия вмешалась, и это вмешательство повлияло на исход выборов во время выборов 2016 года. А республиканцы говорят, что, дескать, Россия вмешивается, как и другие, это вмешательство локального характера, и все попытки вмешательства предотвращены.

Я думаю, что всё равно тема российского вмешательства не уйдёт для того, чтобы поддерживать миф о «русской угрозе». К этому надо просто уже привыкнуть», – добавил Блохин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть