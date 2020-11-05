В Москве смеются: В «российское вмешательство» уже не верят и сами американцы

05.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Пропагандистский штамп о «российском вмешательстве» во все политические процессы, происходящие в США стал настолько заезженным и нелогичным, что в него перестают верить и сами американцы.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы ни победил в этой кампании, Трамп или Байден, в любом случае проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве, потому что это такой штамп, без которого уже не обходится ни один политический лидер в Америке.

Хотя, он уже у всех вызывает улыбку, и мне кажется, что даже американцы не очень в это верят. И потом, что это за система такая, в которую могут легко вмешаться третьи страны?» – сказал Джабаров.

Однако ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин выразил уверенность, что все вашингтонские политики продолжат развивать эту тему и нагнетать русофобию в своей стране.

«Тема российского вмешательства присутствует со стороны двух партий: демократы говорят, что Россия вмешалась, и это вмешательство повлияло на исход выборов во время выборов 2016 года. А республиканцы говорят, что, дескать, Россия вмешивается, как и другие, это вмешательство локального характера, и все попытки вмешательства предотвращены.

Я думаю, что всё равно тема российского вмешательства не уйдёт для того, чтобы поддерживать миф о «русской угрозе». К этому надо просто уже привыкнуть», – добавил Блохин.