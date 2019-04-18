В Москве снова вспомнили о Бабченко

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

Глава МИД Украины, озвучив на Совбезе ООН фейк украинских спецслужб о якобы убийстве в Киеве пропагандиста режима Порошенко Аркадия Бабченко агентами ФСБ, фактически мог послужить причиной конфликта мирового масштаба.

Об этом в ходе форума в Ялте рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаёт то ли телефон, то ли бумажку и говорит, что, вот, кстати, ещё одно нападение на нашу демократию, суверенитет и так далее, совершено убийство и так далее. А он, министр иностранных дел Украины, сидит в зале Совета безопасности, который может принимать решения устава ООН, это, извините, силовые акции, на секундочку. То есть, мы прошли практически [на грани] – вот вам пример, он, слава Богу, разрешился так, как разрешился, но, вот, уже мы видели, как фейк мог коснуться принятия решения глобального масштаба», – рассказала Захарова.