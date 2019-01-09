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09.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
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В Москве собирается акция против передачи Курил японцам

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков собирается организовать акцию протеста в Москве, направленную против возможной передачи Курильских островов Японии. Об этом он заявил в эфире «Рой ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, акция будет проведена, даже если власти Москвы запретят ее.

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«Мы приняли решение об организации акции протеста, которые пройдут в Москве 19-го либо 20-го января сего года. Место и время проведения акции мы сообщим вам дополнительно. Мы постараемся получить согласование в предусмотренном законом порядке проведения митинга.

Однако, если наши, полностью выверенные с юридической точки зрения заявления на проведение акций протеста будут властями отвергнуты, мы 20-го января сего года, в любом случае, проведем народный сход, на котором выразим протест против возможной передачи южнокурильских островов Японии», – заявил Стрелков.

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