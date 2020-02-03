В Москве сомневаются, что Лукашенко выиграет президентские выборы

03.02.2020, Москва, Елена Острякова

Заигрывая с США, чтобы шантажировать этим Россию на переговорах по нефти и газу, президент Белоруссии Александр Лукашенко теряет поддержку не только в Кремле, но и внутри страны.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ», заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не просто выглядит как шантаж. Это и есть шантаж. Но пока он был вербальным, можно было взять слова назад. Но это уже и действия. Американцы вряд ли пропустят такую подачу. Такое переобувание в воздухе с расшнуровкой ботинок может ему очень сильно аукнуться. Есть часть белорусской элиты, которая поддерживает его в подобных антироссийских выпадах. Но в целом элиты не вполне разделяют эту позицию. Кроме того, она вызывает все больше недоумения среди граждан. Уже целое поколение белорусов выросло в реальности Союзного государства, интеграции, открытых границ», – сказал Мартынов.

Он поставил под вопрос победу Лукашенко на предстоящих летом президентских выборах (Лукашенко идет на шестой срок подряд).

«Он идет опасным путем. Он может и не выиграть эти выборы. Легитимность этих выборов под большим вопросом. Он сильно заблудился в своих эмоциональных дивертисментах. Мы к сожалению, многие вещи ему попускали много лет, но сейчас он явно перешел «красные линии», за которыми с ним сложно будет разговаривать», – резюмировал политолог.