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02.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Москва, Происшествия, Россия
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В Москве сорвали акцию в поддержку Беломайдана

Неизвестные сорвали спектакль московского «Театра.doс» под названием «Соседи», созданного на основе свидетельств участников массовых...

Неизвестные сорвали спектакль московского «Театра.doс» под названием «Соседи», созданного на основе свидетельств участников массовых беспорядков в Минске в августе 2020 года. Когда представление началось, кто-то позвонил в полицию и сообщил, что здание заминировано.

Полицейский вышел на сцену и сообщил актерам и публике о необходимости покинуть помещение, в зале раздались смех и аплодисменты. Один из зрителей заявил, что это провокация. Полиции пришлось настаивать на том, чтобы любители белорусских замгаров вышли.

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На улице актеры попытались доиграть спектакль, но полицейские запретили им проводить несанкционированное массовое мероприятие.

Тогда зрители принялись скандалить и хамить полиции. А потом снова принялись хлопать.

Спектакль «Соседи» создан в технике «вебратим в наушниках», когда актеры воспроизводят мемуары участников Беломайдана, «пострадавших от режима». Судя по анонсу на сайте театра, другая точка зрения в пьесе не представлена.

С августа прошлого года в Москве у посольства Белоруссии регулярно проходили несанкционированные акции, которые полиция не разгоняла. Только в марте московских змагаров стали задерживать, а организатору акции Лане Саванович отказали в виде на жительство.


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