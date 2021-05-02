В Москве сорвали акцию в поддержку Беломайдана

02.05.2021, Москва, Елена Острякова

Неизвестные сорвали спектакль московского «Театра.doс» под названием «Соседи», созданного на основе свидетельств участников массовых беспорядков в Минске в августе 2020 года. Когда представление началось, кто-то позвонил в полицию и сообщил, что здание заминировано.

Полицейский вышел на сцену и сообщил актерам и публике о необходимости покинуть помещение, в зале раздались смех и аплодисменты. Один из зрителей заявил, что это провокация. Полиции пришлось настаивать на том, чтобы любители белорусских замгаров вышли.

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На улице актеры попытались доиграть спектакль, но полицейские запретили им проводить несанкционированное массовое мероприятие.

Тогда зрители принялись скандалить и хамить полиции. А потом снова принялись хлопать.

Спектакль «Соседи» создан в технике «вебратим в наушниках», когда актеры воспроизводят мемуары участников Беломайдана, «пострадавших от режима». Судя по анонсу на сайте театра, другая точка зрения в пьесе не представлена.

С августа прошлого года в Москве у посольства Белоруссии регулярно проходили несанкционированные акции, которые полиция не разгоняла. Только в марте московских змагаров стали задерживать, а организатору акции Лане Саванович отказали в виде на жительство.