12.03.2020, Москва, Ольга Козаченко
 
История, нацизм, Политика, Россия, Украина
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В Москве составят «черный список» политиков, запятнавших себя реабилитацией нацизма




В России хотят создать «черный список» политиков, историков и депутатов, реабилитирующих нацизм.

Такие рекомендации, сообщают «Известия», содержатся в докладе Московского бюро по правам человека.

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«В документе содержатся следующие рекомендации к соответствующим ведомствам и парламенту:

Перейти к составлению «черных списков» политиков, историков, запятнавших себя реабилитацией нацизма, выпадами в адрес Красной армии и СССР в годы Второй мировой войны;

Провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам;

Составить «красную книгу» памятников и мемориалов, а также активизировать выработку совместных резолюций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропаганду национализма, нацизма, отрицание Холокоста, и активизировать привлечение вандалов к уголовной ответственности».

В тексте доклада отмечается, что переписывание истории становится всё более организованным и скоординированным политическим курсом европейской политики.

«С помощью дискредитации СССР, уравнивания коммунизма с фашизмом и нацизмом происходит вытеснение памяти о Второй мировой войне мифом о великой победе в ней коллективного Запада, где историческая Россия однозначно рассматривается в качестве стороны зла. Как следствие, утверждение о неправомерности занятия ей места постоянного члена Совета Безопасности ООН», – подчеркивается в документе.

Кроме того, говорится в докладе, на высшем уровне властей Европы при поддержке США утвердился новый «объединительный стандарт», согласно которому СССР и нацистская Германия одинаково виноваты в развязывании ВОВ. Решающий вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом либо отрицается, либо принижается. При этом всячески замалчивается ответственность западных стран в «умиротворении Гитлера», как и политика авторитарных восточноевропейских режимов.

«Чем ближе юбилей Победы, тем чаще мы фиксируем случаи искажения исторической памяти и вандализма. Наиболее последовательно с символами Победы борются политические деятели из государств Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Польши, Чехии, Украины, стран Балтии», – сказал изданию глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

Он убежден, что нужно давать ответ, а потому были подготовлены рекомендации к министерствам, российскому парламенту и правоохранительным органам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский президент Владимир Путин продолжил озвучивать резкую критику в адрес Польши, где правящая верхушка эксплуатирует исторический миф о соучастии СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией и инициирует снос памятников героям Красной армии.

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