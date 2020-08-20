В Москве состоится презентация сборника рассказов о Донбассе

20.08.2020, Москва, Владимир Гладков

В эту пятницу в московском клубе «Mason St.One» на Таганке (ул. Большие Каменщики,1, ст. м «Таганская» (радиальная) в 18:00 состоится презентация сборника рассказов русских писателей-фантастов «Живи, Донбасс!»

Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист Александр Чаленко, уехавший из Киева в Москву после победы путчистов в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии примут участие редакторы-составители сборника: глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман и писатель-фантаст Сергей Чекмаев. А также писатели, чьи рассказы вошли в книгу: Сергей Лукьяненко, Роман Злотников, Дмитрий Байкалов, Иван Наумов, Сергей Волков, Михаил Тырин, Александр Конторович. Ведущим презентации будет Александр Чаленко.

«Это мероприятие состоится в преддверии второго фестиваля литературной фантастики «Звезды над Донбассом», который пройдет в столице ДНР – в Донецке с 12 по 17 сентября 2020 года.

Если в первом фестивале, состоявшемся в сентябре 2019 года, приняло участие 24 человека, то на этот раз гостей будет почти в 4 раза больше – ожидаются 92 участника.

«Живи, Донбасс!» – сборник фантастических рассказов о невероятном настоящем и мирном будущем Донбасса.

Никакая, даже самая необузданная фантазия, не в состоянии предвидеть многое из того, что для Донбасса стало реальностью. Разбитый артиллерией новой войны памятник героям Великой Отечественной – войны предыдущей, после которой, казалось, никогда не начнется следующая.

Объявление «Вход с оружием запрещен» на дверях Художественного музея и действующая Детская железная дорога в 30 минутах от линии разграничения.

Настоящая фантастика – это повседневная жизнь Донбасса, когда упорный фермер с улицы Стратонавтов в четвертый раз восстанавливает разрушенный артиллерией забор, в прифронтовом городе проходит фестиваль косплея, билеты в Оперу проданы на два месяца вперед.

Символ стойкости окруженного Ленинграда – знаменитые трамваи, которые снова пустили на седьмом месяце блокады, и здесь стали мощной психологической поддержкой для горожан», – написал Чаленко.

Он также подчеркнул, что в ходе презентации участники помянут добрым словом писателя-фантаста Михаила Харитонова (псевдоним российского политика-националиста Константина Крылова), который умер весной этого года. Его рассказ «Понять Зерга» опубликован в этой книге.