В Москве советуют Зеленскому арестовать Порошенко, пока не поздно

03.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В скором времени контролируемые Петром Порошенко и его боевиками западные регионы Украины объявят бойкот Киеву, и «цеЕвропа» погрузится в пучину новой гражданской войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Ситуация гораздо более печальная, чем наши украинские гости могут себе представить. Порошенко начал процесс по развалу государства. Первые, вы думаете, что эти ребята, которые вышли, там двести или триста человек, что-то будут решать – это просто инструмент.

А вот самое страшно, что вас ожидает – это когда западные области начнут бойкотировать Киев. И это будет финансировать Порошенко. Мы уже сейчас слышим, когда вооруженные люди заходят в советы округов и заставляют людей принимать решения. Если это произойдёт, то они сразу объявляют свою независимость, неподчинение Киеву.

Поэтому Зеленскому нужно арестовать Порошенко, который сегодня главный спонсор раздора в Украине. Если он его арестует с обвинениями в госизмене и финансирования терроризма – у него большие шансы устоять у власти. Иначе начнутся олигархические войны – с одной стороны Порошенко с его нациками и боевиками, с другой стороны – Коломойский с Аваковым. И конец Украине после этого, война всех против всех», – добавил эксперт.