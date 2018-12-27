В Москве сожалеют, что российской соляркой заправляются украинские танки

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В 2018 году торговля между Россией и Украиной выросла более чем на четверть, а большая часть потребляемых на Украине нефтепродуктов – российского производства.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Украино-российские отношения в 2018 году» заявил российский политолог и экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешняя торговля между Россией и Украиной в этом году выросла более чем на четверть. Она растёт не первый год, ещё раз подтверждая, что украинская экономика и Украина как общество не может существовать вне российского рынка и вне многих видов российского сырья», – заявил эксперт.

«Так что в экономическом отношении наблюдается срастание разрубленного в 2014 году общего тела. Оно идёт медленно, криво, методами, которые никому не нравятся. Мне, например, не нравится когда нашей соляркой заправляются автомобили и танки карателей. Основная часть нефтепродуктов, которая есть сейчас на Украине – наша. Но тем не менее экономические связи растут», – добавил Делягин.