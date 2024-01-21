В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк

Число жертв сегодняшнего украинского обстрела рынка в Донецке уже достигло 25 человек, еще 20 ранено, включая двоих детей, которые находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его слова, «есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей».

«Все эти люди погибли не потому, что не вовремя пошли на рынок, не потому, что им не повезло, не потому, что они решили не уезжать из родного города. Они были убиты потому, что их государство, их власть, их армия их не защитили. Не смогли, не захотели, не приняли мер. Не выполнили до сих пор даже самой базовой цели спецоперации… Я убежден, что на этой войне нашей страной сделано куда меньше, чем можно было сделать за без малого два года. Я считаю, что множества смертей можно было избежать. Я уверен, что есть провалы, за которые мы несем ответственность больше, чем атакующий противник. И незаживающая кровоточащая рана — беззащитность Донецка — это один из таких провалов», – пишет журналист Никита Третьяков, мобилизованный и участвующий в СВО.

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Россия должна нанести удары возмездия по Украине за сегодняшнее убийство, считает политолог Андрей Перла.

«Стратегией должен стать «непропорциональный ответ». Тысячу жизней врага за каждого нашего. Сто домов за каждый наш. Никакой мирной жизни не должно быть по ту сторону линии фронта. Ни для кого», – написал он.

Мысль развивает военкор Герман Куликовский.

«В очередной раз напомню про символы. Офис президента Украины, это символ, здание Верховной Рады, тоже. Здание ГУР или МО Украины, СБУ, Центральны банк и т.д. Может быть да, это не центр принятия решений, хотя очень многие важные функции до сих пор осуществляются напрямую из них, но это символы государства-террориста, государства ублюдков, негодяев и подонков, оккупировавшего русские земли от Харькова до Карпат», – напоминает он. Военкор считает, что «эти самые символы должны быть уничтожены, причём можно прямо с обитающими в них опарышами, причём как можно скорее, благо на это сил и средств точно хватит с лихвой».

С предыдущими ораторами не согласен московский политолог Павел Данилин.

«Да, у Зеленского все очень и очень плохо. Он очень хотел бы, чтобы в ответ на Усть Лугу, Клинцы и Донецк, наша армия начала бы стрелять по жилым домам в Киеве. Потому, что только переводом конфликта на новый уровень он может получить новые деньги и оружие. Только так. Именно поэтому демонстративные удары последних дней, в том числе с раскрытием, как я понял, ДРГ у нас здесь внутри. Потому, что время уходит. И Зеленский чувствует, как на его шее сжимается петля. Нам больно. Нам плохо. Но надо сжать зубы и делать свое дело. Каждому на своем месте. И понимать, что Владимир Путин, наш президент, на порядки сильнее и умнее противостоящих ему. И он знает, что делает», – считает Данилин.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев считает, что удар по Донецку – свидетельство о невозможности переговоров с властями Украины.

«Ответ на этот теракт может быть только один: скорейшее завершение СВО с полной денацификацией и демилитаризацией Украины. Переговоры с этими выродками вести бессмысленно!» – написал Пискарев.