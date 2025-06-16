В Москве сравнили интенсивность и количество применённого ракетно-снарядного арсенала Израилем и РФ

Владимир Гладков.  
16.06.2025 16:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы добиться массированных обстрелов, Израиль на протяжении многих лет копил ракеты, не передавая их даже Украине.

Об этом в эфире ради «Комсомольская правда» заявил редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы добиться массированных обстрелов, Израиль на протяжении многих лет копил ракеты, не передавая их...

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«Я задавал нейросетям запрос, искал сводку по применению израильских средств поражения, начиная с 7 октября 23-го года, день нападения Хамас, по июнь 25-го года. Текущую операцию я не беру, потому что она еще не закончилась. И вот цифры приблизительные – было применено 425 тысяч средств поражения. Это ракеты, артиллерия, танки, БПЛА, и так далее, всё, кроме патронов.

И Израиль продолжает наносить удары. Вообще, можете представить себе, как работает ВПК? На зависть нам. Мы за всю спецоперацию, скажите, пожалуйста, нанесли такое количество ударов по Украине?», – спросил ведущий.

«Я думаю, да. У нас гораздо больше, потому что оценка Киева: для того, чтобы добиться паритета с нами, им нужно 7 тысяч снарядов в день.

Кроме этого, есть еще беспилотники, дроны-камикадзе, крылатые ракеты. Мы в несколько раз увеличили производство Искандеров. Ну, по западным данным, производится сейчас их несколько сотен в год. Раньше производились десятки. То есть мы увеличили производство Искандеров примерно в 10 раз. Ну и так далее, и так далее», – сказал Корнев.

К тому же он подчеркнул, что Израиль очень долго копил средства поражения.

«Но Израилю надо отдать должное. Они копили вооружения. Они закупали у США дополнительно. Мы не все закупки знаем. Не все закупки были публичны. И они ни с кем не делились, даже с Украиной. Они никому ничего не поставляли», – подытожил он.

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