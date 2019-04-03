В Москве требуют не допустить обандеривания Юго-Востока

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если невозможно сместить антироссийский режим на всей Украине, то следует не допустить его доминирования хотя бы на исконно русской территории Юго-Востока страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая нам разница, что там Тимошенко сказала, что там Зеленский сказал, Порошенко сказал? Это дети одной американской поляны, которых они расставляют у власти – сегодня ты, завтра ты и так далее. Нам это неинтересно. Для нас должен быть важен другой вопрос: мы хотим видеть власть, которая ориентирована на Россию? Нет таких лидеров там. Зеленский, что ли? Беня Коломойский поставил, и мы обсуждаем. Правильно сегодня сказали, люди выбирали меньшее из зол. Для них Зеленский меньшее из зол, они за него и голосовали.

Это – трагедия украинского народа, трагедия России. Трагедия России ещё, кроме того, заключается в следующем, что мы не понимаем, а в чём наш там интерес, зачем нам эти выборы? Для нас это – клоунада, хотят они – пусть там и выступают. Думаю, нам надо сделать очень решительные шаги, наконец сделать то, о чём много раз говорили – не признавать эти выборы вообще, как бы они не закончились. Это выборы враждебного нам режима. Мы не должны признавать никаких выборов в Раду, какая разница, кто там победит?» – заявил Багдасаров.

«Мы должны чётко определить, в чём наш национальный интерес. Наши национальные интересы в том, чтобы на этих огромных территориях под названием Украина не было антироссийского режима.

Если этого достичь невозможно, тогда мы должны подумать о том, как сделать, чтобы наиболее важную часть – Юго-Восток Украины, который исторически всегда ориентировался на Российскую империю и Советский Союз, где российская государственность всегда создавала военнопромышленный комплекс, свыше 20 процентов всего ВПК СССР находилось, и там работают русские люди, не захватила страшная своеобразность украинского национализма, суть которой проста, даже не бандеровщина, а если ты против России и русских, ты хороший», – сказал Багдасаров.