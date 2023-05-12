В Москве требуют поступать с террористами «по законам военного времени»

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России пора перейти к более жёстким мерам в отношении своих врагов и значительно ужесточить наказание за терроризм.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил российский журналист Андрей Сидорчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш исторический опыт подсказывает, что в такие тяжёлые времена должны применяться чрезвычайные меры. Это должны быть даже не действия в отношении первых лиц украинского государства, а пресечение подрывных мер на территории Российской Федерации. Например, ужесточение ответственности лиц, которые занимаются поддержкой ВСУ и, тем более, террористической деятельностью в тех или иных формах. Это то, что называется законами военного времени. Меры должны быть жёсткими и оперативными», – сказал Сидорчик.

Он подчеркнул, что западные и тем более украинские агенты не должны свободно действовать на территории России – многих следует интернировать.

«Это моё мнение, что лица из так называемого либерального лагеря, которые позволяют себе такую деятельность (направленную против России – прим.), должны быть на период СВО интернированными. Это, как минимум, решает вопрос пресечения возможной агитационной деятельности в наших тылах, а как максимум – это ещё и самая гуманная мера устрашения для лиц, которые хотят вести деятельность против нашего государства. Ну и что касается первых лиц, Буданова, который последними заявлениями перевёл себя в статус полного террориста. Этот вопрос упирается в политическую волю. Мы должны объявить, что те или иные структуры украинского государства являются террористическими. Мы должны рассматривать лица, которые занимаются руководством этих структур, как мишени», – отметил он.

«До сороковых годов в Уголовном кодексе СССР существовала такая мера, как объявление человека вне закона. Если мы так уж настаиваем в соблюдении юриспруденции в отношении этих господ, эта мера была бы очень неплохой. Поставив ту или иную украинскую персону вне закона, мы снимаем с себя ответственность за его жизнь. А дальше – сами понимаете», – подытожил журналист.