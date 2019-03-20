В Москве требуют прекратить разговоры о завершении Русской весны

20.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Разговоры о якобы завершении Русской весны деморализуют защитников Донбасса и оставшихся на Украине сторонников России.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Красная линия» заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

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По его словам, Российской Федерации нужно продолжать наступление и не сдавать Донбасс.

«Донбасс – это наше Бородино. Мы долго молча отступали, Бородино случилось, и мы теперь находимся в состоянии «как дальше будут развиваться события». Причем, далеко не факт, что они будут дальше развиваться по той канве, которая произошла после Бородино. Но мы должны все делать для того, чтобы оно пошло дальше”, – сказал эксперт.

“Когда мы говорим о том, что «Русская весна завершилась», мы даем очень нехорошие сигналы тем людям, которые держат на себе удар, которые держат оборону, которые являются форпостом «Русского мира» в Донбассе», – заявил Пантелеев.

«На уровне поддержки, на уровне конкретных действий, направленных на интеграцию Донбасса в состав России, мы должны показывать, что не только говорим красивые слова. В действительности, мои регулярные поездки на Луганщину говорят о том, что зримо мы видим постепенный объективный процесс, объективную историческую закономерность интеграции и экономической, и гуманитарной, и даже политической Донбасса в пространство России», – добавил политолог.