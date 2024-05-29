В Москве требуют выйти из всех санкций против Ирана и КНДР

России пора перестать следовать западной повестке, наладив с Ираном КНДР самое широкое военно-техническое сотрудничество. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это давление, которое оказывается на Северную Корею на протяжении уже последних 50 лет, оно уже контрпродуктивно. И вообще я считаю, что в нынешних условиях, вот как говорят американцы, мы слишком долго играли хорошего парня. Мы поддерживали все резолюции, мы поддерживали, вообще считали, что Северная Корея – это какой-то изгой, что это страна, которая, так сказать, только спит и видит, как бы нанести ядерный удар по Соединённым Штатам. А страна просто хотела выжить и в совершенно враждебном окружении, хотела обзавестись собственными средствами сдерживания», – сказал Бужинский.

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«Я считаю, вот нам нужно просто официально выйти из всех санкций относительно Северной Кореи и нормально с ними наладить военно-техническое сотрудничество, и любое другое сотрудничество, в том числе и по поставкам нефти, продовольствия и так далее. Хватит душить Северную Корею. То же самое и Иран. Против нас там сколько? 17 тысяч санкций уже ввели, а мы всё стараемся что-то соблюдать», – подытожил генерал.