В Москве у посольства Украины прошла акция с лозунгом, за который запрещают в Facebook

23.02.2022  14:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Москва, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Активисты партии «Другая Россия» (бывшая НБП Эдуарда Лимонова) развернули напротив здания украинского посольства в Москве баннер «Х0хлы, go home!» и зажгли файеры.

Об этом сообщает сайт «Другорос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активисты партии «Другая Россия» (бывшая НБП Эдуарда Лимонова) развернули напротив здания украинского посольства в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Признание ДНР и ЛНР — логичный и последовательный шаг, который должен был иметь место ещё в 2014 году. На территории этих республик проживает русскоязычное население, которое нуждается в защите со стороны России.

Кроме того, мы считаем, что РФ нужно быть более решительной. Не ограничиваться признанием республик, а ввести свои войска во всю историческую Новороссию – Харьков и Одессу, Николаев и Херсон. Где русские — там Россия!

Фактически разрыв отношений с Украиной произошёл не сейчас, а 8 лет назад. Но сегодня мы, наконец, можем официально проводить украинских дипломатов домой», – говорится в заявлении партии.

Участники несанкционированной акции Борис Шепелюк и Екатерина Бирюкова были задержаны полицией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть