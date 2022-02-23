В Москве у посольства Украины прошла акция с лозунгом, за который запрещают в Facebook

Активисты партии «Другая Россия» (бывшая НБП Эдуарда Лимонова) развернули напротив здания украинского посольства в Москве баннер «Х0хлы, go home!» и зажгли файеры.

Об этом сообщает сайт «Другорос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание ДНР и ЛНР — логичный и последовательный шаг, который должен был иметь место ещё в 2014 году. На территории этих республик проживает русскоязычное население, которое нуждается в защите со стороны России.

Кроме того, мы считаем, что РФ нужно быть более решительной. Не ограничиваться признанием республик, а ввести свои войска во всю историческую Новороссию – Харьков и Одессу, Николаев и Херсон. Где русские — там Россия!

Фактически разрыв отношений с Украиной произошёл не сейчас, а 8 лет назад. Но сегодня мы, наконец, можем официально проводить украинских дипломатов домой», – говорится в заявлении партии.