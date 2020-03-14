Политнавигатор - Новости Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Приднестровья, Крыма, Донбасса

14.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Происшествия, Россия
Просмотров:

В Москве у здания ФСБ разогнали либералов, вышедших против Путина




Сотрудники полиции провели задержания участников пикета, которые сегодня вышли в центре Москвы к зданию ФСБ, требуя не допустить переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок, а также «обнулить сроки» своим единомышленникам – «жертвам политических репрессий».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Власти Москвы накануне не согласовали либералом проведение акции в центре столицы, предложив перенести ее в спальный район в Люблино. Организаторы не согласились, так как, по их мнению, проведение митинга не в центре «не вызовет необходимого общественного резонанса».

В итоге либералы собрались возле здания ФСБ, якобы, на «одиночные пикеты», которые должны были оцепить всю штаб-квартиру спецслужбы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть