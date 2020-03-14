14.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Сотрудники полиции провели задержания участников пикета, которые сегодня вышли в центре Москвы к зданию ФСБ, требуя не допустить переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок, а также «обнулить сроки» своим единомышленникам – «жертвам политических репрессий».

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Власти Москвы накануне не согласовали либералом проведение акции в центре столицы, предложив перенести ее в спальный район в Люблино. Организаторы не согласились, так как, по их мнению, проведение митинга не в центре «не вызовет необходимого общественного резонанса».

В итоге либералы собрались возле здания ФСБ, якобы, на «одиночные пикеты», которые должны были оцепить всю штаб-квартиру спецслужбы.