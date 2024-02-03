В Москве учившаяся во Львове врачиха, обвинённая в издевательствах над семьей погибшего участника СВО, избежала ареста

Суд в Москве не стал арестовывать выпускницу львовского мединститута педиатра Надежду Буянову, на которую пожаловалась вдова участника СВО Анастасия Акиньшина. По словам Акиньшиной, Буянова, к которой они пришла на прием с сыном, сказала, что отец мальчика был «законной целью» ВСУ. В суде врач факт такого разговора отрицала.

Против педиатра возбуждено дело по статье фейках о российской армии, у нее в квартире прошел обыск. Суд назначил Буяновой запрет определенных действий в качестве меры пресечения, хотя следственный комитет требовал отправить ее в СИЗО.

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«Наш самый гуманный в мире суд. 67-летняя дура не просто распространила фейк. Она сказала вдове военнослужащего, которая привела ребёнка на приём, что её муж был «законной целью для Украины». Дети, жёны и вдовы русских солдат должны быть ограждены от полоумных тварей», – возмущается решением суда в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова призывает не делать скоропалительных выводов.

«У нас есть такое понятие, как презумпция невиновности. Пока вина не доказана, не виноват. Доказательство вины – это не принадлежность обвиняющего к СВО. Это реальные доказательства вины, которые пойдут в суд. Потому что, если мы будем обвинять людей без доказательств, мы очень далеко зайдём, и таких случаев у нас будет море. И, если в данном случае все могло быть так, как рассказывает вдова, то после прецедента – бездоказательного осуждения – может пойти вал случаев, при которых люди просто сводят счеты. Мотивы людей определяются не тем, что они причастны к СВО, а тем, что они за люди. Закон должен быть един для всех. Презумпция невиновности должна работать. Если мы будем определять «виновен!» по тому, что человек когда-то закончил Львовский, Киевский, Харьковский университет, то у нас будет трястись от страха немалая часть наших близких, друзей и знакомых», – написала Ахмедова.