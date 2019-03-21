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21.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве уидели, как Порошенко пытается надышаться перед смертью

Вводя новый антироссийский санкционный список Украины из почти 300 компаний и порядка 850, президент Порошенко, проигрывающий президентскую кампанию, пытается привлечь к себе внимание.

Об этом в комментарии “Коммерсанту” заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, отметивший, что ему «приятно оказаться в почтенной компании столь уважаемых людей».

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«Петр Порошенко, на глазах проигрывая президентскую кампанию, уже просто не знает, чем еще отличиться и привлечь внимание. Как говорится, перед смертью не надышишься. А мы продолжаем жить и работать», – сказал Турчак.

В санкционном списке оказались 219 депутатов Госдумы: 13 из фракции ЛДПР, остальные — единороссы.

«Украине нечего блокировать, российский закон запрещает депутатам иметь зарубежные активы», — прокомментировали в «Единой России».

«Нам по барабану», — в свою очередь заметил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

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