В Москве указали на «цивилизационную уязвимость» России

Владимир Гладков .  
19.05.2023 22:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Средняя Азия


Москве необходимо начать в странах Средней Азии гуманитарные, образовательные, просветительские и другие инициативы, которые помогут России взаимодействовать с народами этих регионов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве необходимо начать в странах Средней Азии гуманитарные, образовательные, просветительские и другие инициативы, которые...

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В студии выразили обеспокоенность событиями в Средней Азии и предложили изменить политику в отношении этих стран – не подкупать их газом, нефтью и кредитами, а работать непосредственно с народами Азии.

«То, чего нам не хватает – это взаимодействие напрямую с обществом на уровне гуманитарном, просветительском, образовательном, и тому подобных инициатив, которые создают человеческое поле.

Возможностей у нас для этого вагон и маленькая тележка. Сколько в этих странах [СНГ] говорят и понимают русский – да каждый второй. Но мы этого не делаем. У нас этого типа работа просто отсутствует», – сказал Чадаев.

По его мнению, Россия должна быть гораздо более активной в продвижении своей политики на международной арене.

«Это наша цивилизационная уязвимость. В современном мире любая страна, претендующая на роль государства-цивилизации, а мы точно на неё претендуем, она должна свою гуманитарную цивилизационную инфраструктуру продвигать наружу и иметь инструменты этого продвижения.

А мы этого не создаём, этим не занимаемся, ограничиваемся официозом и очень лайтовой, формальной историей под названием «Россотрудничество», и всё», – добавил политолог.

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