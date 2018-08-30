В Москве умер Иосиф Кобзон

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Скончался советский и российский эстрадный певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на помощника супруги певца.

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Никаких подробностей пока не сообщается.

Певцу было 79 лет. В конце июля Кобзон был госпитализирован. 27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.

В 2005 году врачи выяснили, что Кобзон страдает онкологическим заболеванием, певец перенес не менее двух операций, а также сеансы химиотерапии. В 2015 году он получил визу для лечения в Италии, несмотря на то что включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за гражданской позиции по Крыму и Донбассу.