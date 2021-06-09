В Москве умер внук основателя Донецко-Криворожской Республики

09.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Москве от ковида скончался внук основателя Донецко-Криворожской республики Рубен Сергеев.

Родственнику легендарного революционера Товарища Артёма было 65 лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Москве умер Рубен Сергеев, внук легендарных революционеров Артема-Сергеева и Долорес Ибаррури, – пишет в своём блоге историк и политолог Владимир Корнилов. – Потрясающий был человек, удивительный, взрывной, энергичный – чувствовались гены. Мог часами делиться поразительными рассказами и семейными преданиями, в том числе о Сталине, в семье которого воспитывался его отец. Я все мечтал записать его рассуждения, чтобы потом использовать в своей книге об Артеме. Но так и не успел…». «А еще Рубен читал невероятные лекции о ракетных технологиях и… опере – он как-то умудрялся совмещать эти две темы! Теперь это – в прошлом…Мои искренние соболезнования семье хорошего друга!» – добавил историк.

По информации журналиста Александра Чаленко, Рубен Сергеев скончался от коронавирусной инфекции.

«В 2012 году он вместе с Корниловым и мной ездил в Донецк и Луганск на презентацию книги Корнилова о ДКР», – вспоминает Чаленко в своём Facebook.

Донецко-Криворожская Республика была провозглашена в Харькове в феврале 1918 года как автономия в составе РСФСР. Республика была создана на землях Юга России, которые не пожелали входить в состав Украинской Народной республики, на тот момент союзницы Германии и Австро-Венгрии. ДКР считала себя частью России.

Однако в 1919 году в Москве было решено включить ДКР в состав Украинской Советской Республики, позднее преобразованной в Украинскую Советскую Социалистическую Республику.

«Задачей ДКР было сбить с толку немецкое военное командование в условиях продвижения зимой 1917-1918 годов немецких войск на восток. В создании ДКР проявились организаторские и созидательные качества деда, его талант переговорщика, непримиримость к проявлениям национализма», – рассказывал Рубен Сергеев в интервью «ПолитНавигатору».