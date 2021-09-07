В Москве увековечат имя Лужкова, «не нарушая права жителей»

07.09.2021 19:30 (Мск), Москва, Елена Острякова

Безымянный парк в Южном округе Москвы будет носить имя бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова. Такое решение правительство Москвы приняло к юбилею экс-градоначальника.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на относительную удалённость места от центра, в таком решении есть очевидные преимущества. Во-первых, присвоение имени парку (безымянному!) никак не нарушает права жителей и не создаёт ни для кого неудобств. Ну и, во-вторых, появляется возможность преобразить сам парк, наполнив его новыми смыслами (не ломая, разумеется, того, что было сделано раньше)», – написал Хинштейн.

Фонд Юрия Лужкова уже выразил готовность взять на себя затраты по развитию парка, в т.ч. создания здесь новых просветительско-образовательных, культурных и спортивных объектов, регулярного проведения различных мероприятий и акций.

Парк площадью 34,5 га расположен в треугольнике между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширским шоссе.

Об увековечивании памяти Лужкова мэра Москвы Сергея Собянина весной попросили депутаты Госдумы РФ от всех фракций, кроме ЛДПР.

Инициатива думцев возмутила либералов. Скандальная телеведущая Ксения Собчак и блогер Илья Варламов раскритиковали ее, утверждая, что проекты Лужкова изуродовали облик Москвы.