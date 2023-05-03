В Москве уверены, что ВСУ будут и дальше тянуть с наступлением
Несмотря на помощь стран западного блока, США прекрасно понимают, что ВСУ не готовы к масштабному наступлению на подготовленные российской армией позиции.
Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил доктор политических наук Александр Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Администрация Байдена нацелена на то, чтобы конфликт продолжался. Они не желают, чтобы было контрнаступление в ближайшее время, потому что они не готовы.
Хотя там сконцентрировано достаточно большое количество людских и военных ресурсов. Но те сообщения, которые приходят из СВО, говорят, что Украина пока не готова», – отметил политолог.
Он подчеркнул, что Россия должны быть готова к тому, что ВСУ и дальше не будут затягивать с наступлением.
«Да и в США тоже не глупые люди сидят. Они понимают, что Украина не выстоит перед Россией, кто бы там что ни говорил, это проигрышный вариант. Поэтому этот термин отсрочивается и отсрочивается. И мы тоже должны сделать определённые выводы», – сказал Гусев.
Спасибо!
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