В Москве уверяют: Россия в Карабахе исполнила все свои обязательства
Российские миротворцы в Нагоном Карабахе полностью выполнили свои обязательства и не допустили кровопролития.
Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии поинтересовались чересчур мягкой позицией Москвы по отношению к карабахскому конфликту на протяжении последних лет.
«В 2020 году мы считали большой дипломатической победой то, что в Карабахе только российские миротворцы, а не турецкие. Но потом выяснилось, что у российских миротворцев нет мандата, и они не смогли ничего сделать в Лачинском коридоре, и были оттуда просто выдавлены Азербайджаном.
Были и другие вопросы к российским миротворцам. Мирный договор, который задумывала Россия, подразумевал подвешенный статус Карабаха, но с ним не согласился Азербайджан, который добивался того, чтобы переговоры перешли на западную площадку.
Может быть, нам следует признать, что Россия потерпела дипломатическое поражение, не смогла продавить в Азербайджане, чтобы трек переговоров был на российской площадке, не смогла сделать миротворцев чуть более полномочными. Что вы об этом скажете?
И можете привести аргументы, почему Армении нужно оставаться в ОДКБ после всего случившегося?» – спросили в студии.
«Потому что формальных оснований чтобы винить Россию в невыполнении своих обязательств, у Армении нет. Правильно? Правильно», – ответил Мухин.
Он заметил, что российские миротворцы в Карабахе выполнили своё предназначение в полном объёме.
«Российские миротворцы там были и сейчас находятся, чтобы не произошло кровопролития. Кровопролития не произошло. Были обстрелы, но кровопролития, массового убийства, не произошло. Миротворцы выполнили свою миссию», – добавил директор.
Спасибо!
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