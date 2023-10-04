В Москве уверяют: Россия в Карабахе исполнила все свои обязательства  

Российские миротворцы в Нагоном Карабахе полностью выполнили свои обязательства и не допустили кровопролития.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались чересчур мягкой позицией Москвы по отношению к карабахскому конфликту на протяжении последних лет.

«В 2020 году мы считали большой дипломатической победой то, что в Карабахе только российские миротворцы, а не турецкие. Но потом выяснилось, что у российских миротворцев нет мандата, и они не смогли ничего сделать в Лачинском коридоре, и были оттуда просто выдавлены Азербайджаном.

Были и другие вопросы к российским миротворцам. Мирный договор, который задумывала Россия, подразумевал подвешенный статус Карабаха, но с ним не согласился Азербайджан, который добивался того, чтобы переговоры перешли на западную площадку.

Может быть, нам следует признать, что Россия потерпела дипломатическое поражение, не смогла продавить в Азербайджане, чтобы трек переговоров был на российской площадке, не смогла сделать миротворцев чуть более полномочными. Что вы об этом скажете?

И можете привести аргументы, почему Армении нужно оставаться в ОДКБ после всего случившегося?» – спросили в студии.