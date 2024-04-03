В Москве увидели, как учения НАТО обнажили тяжёлый кризис в альянсе

03.04.2024 20:38
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Блок НАТО попал в серьёзный капкан, когда неопределённость между ставками на укрепление собственного потенциала или растущую поддержку Украины лишь увеличивает напряжённость внутри альянса.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блок НАТО попал в серьёзный капкан, когда неопределённость между ставками на укрепление собственного потенциала...

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«Те масштабные стратегические учения, которые НАТО организовало, показывают неготовность НАТО решить вопрос о том, как развивать потенциал передового базирования. Хотя, на бумаге вроде бы всё хорошо, и планы военной мобильности отработаны. Но здесь НАТО попадает в очень серьёзный капкан. Если объединить тезисы об укреплении собственного потенциала и о растущей поддержке Украины, неизбежно возрастает напряжённость внутри НАТО. Очень серьёзно ставится вопрос о том, а куда сейчас направлять ресурсы и как их перераспределять. На оборону НАТО или всё-таки на оборону Украины, которая рассматривается как передовой рубеж натовской обороны? Вот здесь ясности в НАТО нет абсолютно», – сказал Данилов.

В свою очередь, первый зампред Российского союза ветеранов генерал-майор Владимир Романенко отметил, что натовские учения пошли на пользу и российским вооружённым силам.

«Учения на Балтийском море уже проявили себя в самом агрессивном плане при поддержке прибалтийских государств в этом плане. Правда, это создаёт определённые условия и для наших вооружённых сил, потому что в ходе учений НАТО сейчас были опробованы наши средства РЭБ на балтийском направлении, и на несколько часов была парализована вся деятельность руководящего состава Балтийского региона, что вызвало у них практически панику», – рассказал Романенко.

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