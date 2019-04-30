В Москве уже не таятся: На защиту Донбасса встанет вся мощь российской армии

30.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители Донбасса окажутся под полной защитой Российской Федерации по примеру Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья, которые смогли избавиться от агрессивных провокаций соседних государств благодаря российским паспортам.

Об этом в эфире телеканала «ОТР» заявил глава фонда «Народная дипломатия», политолог Алексей Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас получается так, что за этих граждан уже будет нести ответственность вся наша страна – Российская Федерация. Они будут находиться под защитой наших законов, и в случае, если их жизни будет что-то угрожать, то вся мощь нашей армии будет иметь возможность встать на их защиту.

На самом деле, все начиналось раньше – в Приднестровской Молдавской Республике, там выдали больше ста тысяч паспортов, и с того момента, как там появилось более ста тысяч наших граждан, прекратились провокации со стороны спецслужб Молдовы, прекратились похищения людей, которые практиковались до этого совершенно спокойно.

То же самое произошло и в Южной Осетии и в Абхазии, правда, к сожалению, люди, которые планировали провокацию в Южной Осетии со стороны Грузии, до конца не понимали, чем это может для них закончится, но урок 2008 года все соседи усвоили и поняли, что наказание будет неминуемо, и, в любом случае, не стоит испытывать на прочность нашу систему.

У нас есть специальный закон по этому поводу, что наши граждане должны обладать защитой со стороны государства, если что-то им угрожает у себя дома. А они находится у себя дома, кстати, в отличие от Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья, где люди получали российские загранпаспорта, а внутренние не получали, то здесь люди получают, непосредственно проживая в своих домах, уже российские паспорта», – отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, в данном случае Россия не обязана учитывать мнение западных государств, которым следовало бы, в первую очередь, решать собственные внутренние проблемы.

«22 февраля 2014 года Украина прошла точку невозврата, и переворот, который там произошел, он многие вещи просто изменил, в том числе в международных отношениях. И сейчас мы должны, в первую очередь, думать о гражданах и их безопасности, об их будущем и их жизни, а не о том, понравится ли это каким-то политикам в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе или Берлине. Вот когда у них возникнут серьезные проблемы с их гражданами, тогда мы будем смотреть, как они будут к этому относиться, а пока, извините, это наших родственников регулярно убивают на Донбассе на протяжении 5 лет», – резюмировал Кочетков.