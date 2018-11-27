В Москве возбудили дела против погромщиков российских консульств на Украине

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Следком РФ возбудил два дела по факту нападений на российские дипломатические представительства на Украине в последние дни, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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“Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления… “нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25-26 ноября неустановленные лица с целью осложнения отношений между Украиной и РФ напали на здание посольства России в Киеве. Отмечается, что нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

Кроме того, 26 ноября погромщики совершили аналогичное нападение на здание Генконсульства РФ в Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского загранучреждения.

“Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом. Следственный комитет принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений”, — указывается в сообщении.