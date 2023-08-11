В Москве возмущены бездействием ответственных за безопасность Донецка

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В Донецке на десятом году боевых действий до сих пор не запущена система оповещения мирного населения об обстрелах, хотя подобные меры спасли множество жизней во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Об этом в своём блоге написал военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не знаю, не понимаю, почему в блокадном Ленинграде звукометристы засекали выходы с немецких батарей под Пулково и Горелово, и запускали сирены уличные, и по радио предупреждали, а у нас, на 10 год войны, главное средство оповещения – слух, чуйка и ТГ канал «ЧП Донецк», – возмутился военкор.

Его поддержал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Прекрасно известно откуда бьют нацисты по Донецку. Время полёта снаряда от 20 до 35 секунд. За эти золотые секунды у большинства тех, кто погиб на улицах Донецка, было достаточной времени, чтобы укрыться или спрятаться, или просто успеть упасть на землю. Но их никто не предупредил!» – написал он в своём телеграм-канале.

Шурыгин отметил, что современное оборудование позволяет без проблем создать такую систему и вовремя оповещать население, что может спасти множество жизней.

«Довольно долго главным оправданием бездействия в этом вопросе было объяснение, что, ещё чуть-чуть, и мы отгоним нацистов от Донецка так далеко, что и предупреждать уже не надо будет. Но пока враг по-прежнему стоит на дальности артиллерийского выстрела. Более того, в его распоряжении появляются всё более дальнобойные системы. Так, может, хоть и с огромным опозданием, но всё же взяться за создание такой информационной системы? Лучше беречь жизни людей, чем гордиться стойкостью и нечувствительностью к потерям!» – подытожил военный эксперт.